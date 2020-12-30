«Я положительно отношусь к Лизе»: Лобачева высказалась после свадьбы Арзамасовой и Авербуха

Как отметила фигуристка, бывшему мужу и его молодой возлюбленной она желает только счастья.

Бывшая жена хореографа Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева, которая в свое время подарила ему сына Мартина, заявила, что не имеет ничего против свадьбы экс-супруга и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой. Как отметила звезда, бывшего мужа она пока с торжеством поздравить не успела, потому что сильно загружена на работе.

По словам Лобачевой, первой со свадьбой отца поздравил их сын Мартин. У него сложились прекрасные отношения с Арзамасовой.

«Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи».

Ирина Лобачева

Ранее Ирина Лобачева просила своего сына от брака с Авербухом быть осторожным в общении с Арзамасовой. Она боялась, что Мартин может остаться без наследства, сообщает «Комсомольская правда».

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