«Дурно воспитана»: дочь Гузеевой атаковали хейтеры за фривольное поведение в Останкино

Ольга Бухарская пришла на работу к маме и попала в объективы фотокамер.

Лариса Гузеева запечатлелась на новогоднем мероприятии, которое прошло на ее работе. Женщина позировала с Дмитрием Нагиевым, с которым состояла в отношениях около 35 лет назад. А также с 20-летней дочерью Ольгой Бухаровой.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» обнародовала эти кадры в личном блоге, вызвав волну комментариев со стороны фолловеров. Одни подписчики обратили внимание на то, что артистка поработала над имиджем, сменив кардинально прическу, а другим бросилось в глаза поведение дочки, которая показала язык фотографам.

Это дурачество спровоцировало настоящие словесные баталии в Instagram Гузеевой. Одни осудили девушку за легкомысленное поведение, а другие заступились за нее, полагая, что в юном возрасте позволено многое.

«Эх бы воспитания немного…», — к примеру, написал один из пользователей. Лариса Гузеева не стала молчать и ответила: «Я думаю, вам уже поздно. Дальше будете только хуже и злее». Больше она не вступала в спор, оставив комментаторов при своих интересах.

Среди хейтерских комментариев можно увидеть следующие послания в блоге Ларисы:

«У дочки непонятное поведение», «Доченька дурно воспитана. На всех съемках язык показывает», «Все прекрасно, кроме языка», «Взрослая «малышка», ведет себя странно», «Дылда с языком, мама – класс», «Какой длинный язык у Вашей дочери!»

Ну и примерно так защищали дочь своей любимицы фанаты Гузеевой:

«А что там такого?», «В чем плохое воспитание? Что она язык показала?», «Ругаете за показывание языка и кривляние?! Не отнимайте у детей детство. Они успеют еще быть злыми, недовольными и серьезными», «Что же злости то столько? Девочка что-то плохое сделала? Вот же люди…»

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