«Первый Новый год будем встречать без мамы»: Певцов поделился с публикой своей скорбью

Дмитрий Певцов этим летом похоронил маму Ноэми Семеновну Роберт. Артист не стал привлекать к этому внимания публики и практически тайно организовал церемонию, пригласив на нее самых близких. Своим поклонникам он сообщил об утрате только спустя неделю.

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Под конец года грустные мысли охватили артиста. И он уже не смог молчать, в личном блоге он решился поделиться своей болью с людьми.

«Неожиданно понял, что 2021-й – это первый Новый год, который мы будем встречать без мамы… Царствие небесное… Всем нашим ушедшим. Берегите тех, кто рядом, пожалуйста», написал он в социальных сетях.

Напомним, родственнице Дмитрия был 91 год, когда она ушла из жизни. Она всю жизнь проработала врачом. А с выходом на пенсию организовала Национальную Федерацию иппотерапии и адаптивного конного спорта, став ее первым президентом.

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