«Отметила день рождения в кратере вулкана!»: Лопырева подвела итоги уходящего года

Модели есть, чем гордиться и о чем вспоминать.

Виктория Лопырева решила публично подвести итоги уходящего года. В личном блоге она перечислила, чем особенно гордится, и что останется в ее памяти надолго.

Прежде всего, девушка заметила, что самоизоляция имела определенный плюс – она много времени провела с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем. А после снятия ограничений она стала женой первого заместителя председателя правительства Коми.

«Точнее сказать, это муж стал вице-губернатором, ну а я примазываюсь. Горжусь этим, как и остальными успехами моего мужа», — уточнила она.

Кроме того, блондинка сама теперь подалась в политику. «Буквально на днях меня избрали главой комиссии по развитию спортивной индустрии в деловой Ассоциации Менеджеров России, скоро приступлю к работе. Жду с нетерпением, много планов!» — рассказала она.

Вика также вспомнила любопытный момент из личной жизни. «Я побывала на Камчатке в этом году и отметила свой день рождения в кратере вулкана, как и мечтала!» — поведала Лопырева.

Она считает, что ругать уходящий год не стоит, ведь кроме сложностей, он многим помог задуматься о своей жизни и проанализировать ее, узнав себя ближе.

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