«Поиграем?»: Анна Седокова продемонстрировала четыре сексуальных образа за несколько секунд

Экс-солистка группы «ВИА Гра», недавно отметившая свое 38-летие Анна Седокова, продолжает будоражить воображение поклонников.

У вокалистки трое детей и муж. Между тем, матримониальный статус ничуть не мешает Анне Седоковой демонстрировать неприкрытую сексуальность и чувственность публично. В каком бы наряде звезда ни вышла в свет, она всегда привлекает внимание и провоцирует бурное обсуждение своих женственных форм.

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Очередную провокацию Анна Седокова устроила на своей страничке в Instagram. Певица поделилась коротеньким роликом, на котором за считанные секунды предстает в образах — один эротичнее другого.

«Поиграем? — кокетливо подписала Анна Седокова ролик. — Сколько у меня на этом видео образов? Напиши в комментариях».

Посчитать, собственно, не так и сложно. Гораздо труднее собраться с мыслями. Ведь от сменяющих друг друга картинок захватывает дух.

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На первой она предстает в черном пончо, боди и ботфортах на шпильке. Затем позирует в бирюзовом жакете и «наглых» серебряных сапожках. После Седокова демонстрирует дерзкий наряд, позируя в черном кожаном плаще и лодочках. Этот образ сменяет вечерний аутфит — серебряное платье по фигуре и небрежно наброшенная белая шубка.