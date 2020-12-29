«Улыбка такая же классная»: Илья Лагутенко появился у Ивана Урганта

Илья Лагутенко — кумир нескольких поколений молодежи, революционер и бунтарь он мгновенно влюблял в себя публику. Песни рок-группы «Мумий Тролль», написанные в 90-е годы прошлого века, не утратили своей актуальности. 52-летний Илья Лагутенко и сегодня продолжает записывать песни и снимать на них видеоклипы.

Вероятно, о новых проектах лидер «Мумий Тролль» расскажет и в эфире Первого канала в этот вторник. Илья Лагутенко стал гостем финальной программы «Вечерний Ургант», о чем сообщается в аккаунте программы в Instagram.

«Финальный выпуск года. Сегодня у нас в гостях лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко», — написано в публикации.

Фанаты культового коллектива и ее фронтмена с восторгом отреагировали на эту новость, правда, с сожалением заметив, что за последнее время Илья Лагутенко заметно изменился.

«Хоть под занавес человек пришел!», «Постарел», «А улыбка такая же классная», «Мне он чем-то напоминает Джонни Деппа. Наверное, тем, что манеры у обоих отличаются от манер всех остальных граждан», «Такой хороший он (Лагутенко) и был вечно молодым. Но уже нет», — высказываются в Сети.

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