«Такие ляшечки»: Рустам Солнцев показал аппетитную Ольгу Бузову на архивном фото

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, как выясняется, не всегда была субтильной девушкой. Во времена своего участия в проекте будущая звезда обладала довольно аппетитными формами.

Доказательства этого можно обнаружить в Сети. Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев разместил в Instagram архивное фото, на котором запечатлен с Ольгой Бузовой. Теледива в те времена была кипенной блондинкой с прямыми волосами. Так же, как и сегодня, она обожала короткие обтягивающие платья и туфли на шпильках.

«А вот», — написал под фото экс-участник «Дома-2».

На снимке запечатлено, как Рустам Солнцев несет Ольгу Бузову на руках. Блондинка тает от удовольствия и пытается руками прикрыть обнаженные бедра ног.

«Руся стройняшка, а у Ольги здесь такие ляшечки», «Помню, как Рустам сказал, что ему нравятся ее слоновьи ноги», «А Оля тут классно выглядит, кстати», «Бузова была хорошенькая», — высказываются фолловеры Солнцева.

Подписчики Рустама пришли в восторг от этого кадра, передающего атмосферу того времени на проекте «Дом-2».

Отметим, что после того, как стало известно о закрытии «Дома-2», Рустам Солнцев успел разместить в Instagram довольно большое количество архивных фотографий, сделанных во времена его участия в проекте.

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