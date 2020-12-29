«Мы прошли многие испытания»: жена Бориса Грачевского поддерживает его во время тяжелой болезни

Накануне стало известно, что основатель популярного киножурнала «Ералаш», 71-летний Борис Грачевский попал в больницу с коронавирусом.

Борис Юрьевич сам сообщил о госпитализации, разместив публикацию в Instagram. Мэтр показал свое фото в кислородной маске и рассказал, что лежит под капельницами. На снимке Борис Грачевский улыбается, словно пытаясь показать, что ничего страшного с ним не происходит. Вероятнее всего, Новый год он проведет на больничной койке.

Несколько иное настроение демонстрирует молодая жена Бориса Юрьевича Екатерина Белоцерковская. Происходящее с мужем она назвала настоящим испытанием. Правда, Екатерина уверена, что вместе они справятся с бедой.

«Мы с тобой прошли многие испытания. Пройдем и это! Я люблю тебя! Мы одно целое! Все хорошо!» — написала жена Бориса Грачевского.

Несмотря на болезнь, омрачившую финал года, звездные супруги считают 2020 счастливым для себя — в апреле родился их сын Филипп.

Для Екатерины Белоцерковской малыш стал первенцем, а вот для Бориса Грачевского — четвертым ребенком.

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