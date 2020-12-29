«Дома потом не можем разобрать трусики»: Волочкова не проходит мимо магазинов нижнего белья

Как отметила балерина, на нее за это сильно ругается ее помощница Лола.

Танцовщица Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, чем будет заниматься в оставшиеся дни до Нового года.

«Я буду париться в русской бане и проводить время со своим любимым человеком. Потанцую в своем зале. Хлам я выбрасывать из дома не буду, как это делают многие. Меня моя помощница Лола всегда ругает. Я же мимо магазина с нижним бельем не могу спокойно пройти. Скупаю все. Потом мы дома не может разобрать эти трусики. Просто мне времени жалко на все эти разборы одежды». Анастасия Волочкова

Как отметила Волочкова, у нее каждый вечер в душе царит новогоднее настроение.

«У меня Новый год каждый день. Загораются на доме гирлянды. Надо, как я считаю, всегда жить в состоянии праздника. Я думаю, что надо избавляться от всех обид и огорчений, досадных моментов. Добрые люди, просите меня за какую-то нелепость в этом году. Хочу войти в новый год с чистым сердцем», — отметила звезда.

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Напомним, что Анастасия Волочкова регулярно подвергается атакам хейтеров. Порой она даже закрывает комментарии на своей страничке в Instagram.

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