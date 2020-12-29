«У него на спине огромная ссадина»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

По словам Бари Алибасова – младшего, еще накануне его родитель хорошо себя чувствовал.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о состоянии своего отца, к которому нагрянула полиция.

«Еще накануне все было хорошо. Он относительно нормально себя чувствовал. Сегодня с утра он начал спрашивать меня, как скорую вызывать. Я объяснил, как на телефон нажать. По голосу он был абсолютно спокойный. У него не было причин скрывать какое-то недомогание. А потом мне позвонил участковый и сказал, что не может попасть в квартиру отца». Бари Алибасов-младший

Как сказал Алибасов-младший, продюсер в итоге сам открыл дверь полиции. «Ему было плохо. Похоже на состояние похмелья с утра. У него на спине огромная ссадина. Он, наверное, что-то праздновал и каким-то образом оказался потом дома. Смущает, что он делал ночью. Он ничего не помнит. Наверняка у него сотрясение. Я сам нахожусь в Калининграде. Вчера он был один. У него большая проблема с желудком», — сказал сын Бари Алибасова.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов попал в больницу. До этого в его квартиру по поступившему сигналу приезжала полиция.

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