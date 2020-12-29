«Он был абсолютно новатором»: Влад Лисовец скорбит о Пьере Кардене

Пьера Кардена не стало в этот вторник, легендарному кутюрье, совершившему революцию в мире моды, было 98 лет.

Стилист Влад Лисовец назвал Пьера Кардена «дизайнером из космоса», поскольку очевидно, что тот обгонял свое время.

«Он запомнился всем тем, что он был абсолютно новатором, он вводил новые формы, силуэты, он использовал новые ткани. И все, что происходило дальше, больше использовали его силуэты, образы, смелые решения, которые он для того времени показывал», — отметил Влад Лисовец.

Стилист рассказал также, что в его коллекции есть очки, которые создал Пьер Карден. В гардеробе Влада Лисовца они самые любимые, поскольку аксессуар очень футуристичный, как и многое, что делал легендарный модельер.

«Карден показывал, что мода может быть не просто удобной, простой, а она может быть сложной и иметь новые формы», — сказал Влад Лисовец в интервью «Пятому каналу».

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