Редкий кадр: Константин Хабенский запечатлелся вместе с подросшим сыном

Известный актер театра и кино Константин Хабенский относится к числу тех знаменитостей, которые предпочитают не делиться с общественностью деталями своей личной жизни.

Лишь изредка в Instagram второй жены Константина Хабенского Ольги Литвиновой появляются неофициальные снимки артиста, иногда актер позирует для кадра с маленькими дочками.

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Каждое неформальное фото Константина Хабенского производит фурор среди поклонников его таланта. Накануне в Сеть попал снимок, на котором артист запечатлен с сыном Иваном. Мальчику минувшей осенью исполнилось тринадцать лет. Юноша трогательно приобнимает звездного отца за плечи и подмигивает. Хабенский при этом едва заметно улыбается.

После смерти мамы Ваня живет с бабушкой в Испании, но довольно часто видится с папой, которого обожает.

Пользователи восторженно отреагировали на редкое фото, отметив, что Ваня похож на свою покойную маму.

«Красивый какой пацан, большой… Константина очень уважаю как человека и люблю как актера», «Как жаль, что мама не увидит такого красивого парня», «Классные папа и сынуля», «Мамин сын», — высказываются в Сети.

Напомним, что первая жена Константина Хабенского Анастасия, подарившая ему сына, умерла в 2008 году, когда Ване был всего годик. Анастасия мужественно боролась с онкологическим заболеванием. В 2007 году поклонники узнали, что у красавицы-жены Константина Хабенского обнаружили злокачественную опухоль мозга.

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