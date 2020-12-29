«Чушь собачья»: Расторгуев, напугавший поклонников своим видом, вышел на связь

Артист заверил, что здоров и занят подготовкой к Новому году.

На фоне пандемии и повсеместно болеющих звезд появились и слухи о тяжелом недуге у солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Но певец тут же их опроверг, в очередной раз, удивляясь, кто и зачем распространяет эти домыслы.

«Все это чушь собачья. То и дело всплывают подобные слухи. Какай-то урод вспомнит (у певца действительно были проблемы со здоровьем лет десять назад), насочиняет, а другие подхватывают», — в сердцах отреагировал на подобные заявления музыкант.

При этом не стал скрывать, что в группе есть те, кто переболел коронавирусом, но, слава Богу, все живы.

Расторгуев признался, что 2020 год был, как и для многих, тяжелым. Но не из-за личных проблем, а из-за того, что пандемия оставила группу без концертов и, соответственно, без источников дохода.

«В это время главное не отчаиваться. Все пройдет. Читайте, смотрите фильмы, общайтесь! Не теряйте времени зря!» — отметил исполнитель в беседе с «Вечерней Москвой».

Сам он сейчас готовится к Новому году, который по традиции проведет в тесном семейном кругу. В «Любэ» давно действует негласное правило – не работать в новогоднюю ночь.

За столом соберутся все самые близкие, а меню будет традиционным, пишет сайт Актуальные новости.

«Без оливье страна Новый год у нас не справляет, это моветон», — признался музыкант.

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