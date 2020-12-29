«Год тяжелый»: дизайнер Игорь Гуляев отреагировал на смерть Пьера Кардена

Весь мир скорбит о Пьере Кардене, легендарного модельера не стало 29 декабря, он скончался на 99-м году жизни. Узнавший о смерти знаменитого французского кутюрье, российский дизайнер Игорь Гуляев, назвал этот год богатым на потери и пожелал, чтобы он поскорее закончился.

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«Год тяжелый. Столько известных людей и серьезных в своем деле ушло в этом году. Быстрее бы он уже закончился», — сказал Игорь Гуляев.

Он вспомнил, что Пьер Карден всегда с большим удовольствием приезжал в Россию, в Москву, где у него было несколько потрясающих проектов, которые он делал в сотворчестве с несравненным Вячеславом Зайцевым.

«Человек, влюбленный в нашу страну. Сотрудничал и делал проекты со Славой. Большое уважение», — приводит слова Игоря Гуляева «Пятый канал».

Игорь Гуляев добавил также, что за этот год мир потерял настоящих мэтров, которые задали высокую планку будущим поколениям. Дизайнер считает, что тренд нашего времени — это быстротечность. А люди же, подобные Пьеру Кардену, всегда создавали классику, то, что будет востребовано на протяжении еще очень долгого времени.

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