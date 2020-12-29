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«Предновогоднее время»: Барановская в пушистой шубе с объемным воротником прокатилась по городу в карете

Компанию звезде составил младший сын Арсений.

«Предновогоднее время»: Барановская в пушистой шубе с объемным воротником прокатилась по городу в карете
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Юлия Барановская посетила светский раут, на котором встретилась со своими старыми друзьями. Ведущая взяла с собой на вечеринку младшего сына Арсения восьми лет.

Юлия Барановская с сыном.
Юлия Барановская с сыном. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

В рамках вечера гостей развлекали фортепианной музыкой и катанием на лошадях в карете. И здесь как нельзя кстати пришлось зимнее облачение девушки, которая утеплилась к зиме пушистой шубкой из натурального меха. Ее модель в пол и объемный воротник вполне могли спасти даже от сибирских морозов.

«Обожаю предновогоднее время, всю праздничную суету, особенно за яркие и теплые встречи с друзьями», — подписала обнародованные в Сети кадры Юлия.

Юлия Барановская с подругой.
Юлия Барановская с подругой. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Напомним, что любимица публики воспитывает троих детей от своего бывшего гражданского мужа Андрея Аршавина.

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