Словно не было разлуки: Гузеева в мерцающем платье с боа предстала с Нагиевым

61-летняя Лариса Гузеева и 53-летний Дмитрий Нагиев состояли в отношениях около 35 лет назад, об этом они однажды рассказали на одном из телевизионных шоу. На момент знакомства со звездой ТВ Дмитрий учился на втором курсе театрального института.
Свой роман с актером, который вовсе не был тогда популярен, ведущая «Давай поженимся!» называла не иначе, как «интрижка». При этом артист уточнял, что бросила его именно она.
«Гузеева — самое яркое воспоминание тех времен», — рассказывал Дмитрий.
Впрочем, в силу специфики профессии, судьба периодически сводит экс-влюбленных. В прошлом году они снялись в одном новогоднем проекте. И тогда Гузеева мягко высказывалась о Нагиеве.
«Димка — мой любимый партнер. Мой любимый, красавчик мой!» — говорила она.
И вот опять наступает очередной Новый год, и снова артисты оказались вместе. В личном блоге телеведущая поделилась кадрами, на которых запечатлелась с «главным лицом» шоу «Голос». Звезда «Жестокого романса» предстала в мерцающем синем платье в пол с боа на шее, а ее коллега — в классическом костюме небесного цвета.
«Новый год — самый радостный праздник и глупцы те, кто стенают, что стали старше на год и говорят прочие глупости. А я по-прежнему загодя фантазирую: какой наряд и какой стол, и подарки. Радуйтесь!» — подписала Лариса фото.