Словно не было разлуки: Гузеева в мерцающем платье с боа предстала с Нагиевым

Ранее Лариса рассказывала, что у нее был роман с актером.

61-летняя Лариса Гузеева и 53-летний Дмитрий Нагиев состояли в отношениях около 35 лет назад, об этом они однажды рассказали на одном из телевизионных шоу. На момент знакомства со звездой ТВ Дмитрий учился на втором курсе театрального института.

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Свой роман с актером, который вовсе не был тогда популярен, ведущая «Давай поженимся!» называла не иначе, как «интрижка». При этом артист уточнял, что бросила его именно она.

«Гузеева — самое яркое воспоминание тех времен», — рассказывал Дмитрий.

Впрочем, в силу специфики профессии, судьба периодически сводит экс-влюбленных. В прошлом году они снялись в одном новогоднем проекте. И тогда Гузеева мягко высказывалась о Нагиеве.

«Димка — мой любимый партнер. Мой любимый, красавчик мой!» — говорила она.

И вот опять наступает очередной Новый год, и снова артисты оказались вместе. В личном блоге телеведущая поделилась кадрами, на которых запечатлелась с «главным лицом» шоу «Голос». Звезда «Жестокого романса» предстала в мерцающем синем платье в пол с боа на шее, а ее коллега — в классическом костюме небесного цвета.

«Новый год — самый радостный праздник и глупцы те, кто стенают, что стали старше на год и говорят прочие глупости. А я по-прежнему загодя фантазирую: какой наряд и какой стол, и подарки. Радуйтесь!» — подписала Лариса фото.

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