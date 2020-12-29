Звездный педагог по вокалу посоветовал, как не опозориться в караоке

Ну какой Новый год без мандаринов, оливье и караоке? Русские люди любят петь песни, особенно «под градусом». Но, если вы думаете, что алкоголь улучшает ваши вокальные данные, вы глубоко ошибаетесь.

Звездный педагог по вокалу дал советы, которые помогут достойно справиться с задачей и не опозориться перед гостями.

«Алкоголь не способствует пению. Это миф, — подтвердил в интервью NEWS.ru звездный преподаватель по вокалу Владимир Коробка, который обучал участников «Фабрики звезд» и «Фабрики звезд. Возвращение». — В молодости мы тоже пели под караоке. Как-то специально записали это пение, потом слушали утром. Что я вам скажу — мне было за это стыдно».

Он отметил, что спиртное только поднимает настроение, расслабляет, в том числе и голосовые связки.

«Выпивший человек не контролирует пение, начинает фальшивить с люфтами и инерциями», — говорит эксперт.

Конечно, те, кто не занимается серьезно вокалом, не знают правильного дыхания и позиции гортани, да и вообще никаких основ мастерства. Поэтому главный совет от педагога по вокалу всем любителям новогоднего караоке — «Не орать!».

Ранее член совета гильдии маркетологов Николас Коро объяснил, когда выгоднее всего покупать новогодние подарки. В последнее время люди все чаще приходят за презентами после 31 декабря, то есть, уже в новом году. Подарки покупаются для тех, с кем встречи намечены на каникулы. При таком подходе удается серьезно сэкономить, сообщает телеканал «360».

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