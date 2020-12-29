Умер известный модельер Пьер Карден

29 декабря стало известно о смерти известного французского модельера Пьера Кардена. Печальную новость сообщило информационное агентство France-Presse. Мужчине было 98 лет.

Le couturier français Pierre Cardin est mort #AFP pic.twitter.com/0fUqPSRdf6 — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2020

Напомним, что Карден основал собственный дом моды в 1950 году, а до этого работал под крылом не менее известного Кристиана Диора. В своих нарядах мастер продвигал авангард и унисекс. Также он был одним из первых, кто увлекся джинсовым направлением и начал создавать вещи для более широкого круга потребителей. Известно, что он работал с NASA, The Beatles и Майей Плисецкой, навечно вписав свое имя в историю высокой моды.

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После его смерти, наверняка, начнется большая дележка имущества, так как Карден всю жизнь скупал недвижимость в Париже. Он является одним из самых крупных собственников во Франции.