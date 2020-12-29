«Оригинально, повседневно, ярко»: 58-летняя Малинина выгуляла красный укороченный пуховик с колготками в горошек

Жена Александра Малинина Эмма в свои 58 лет выглядит очень молодо. К тому же, многодетная мама обладает стройной фигурой и знает, как подчеркнуть ее достоинства при помощи нарядов. К моде Эмма относится как к искусству и любит миксовать в одном образе несколько стилей.

На этот раз Эмма Малинина продемонстрировала довольно игривый на первый взгляд образ. Жена исполнителя появилась на улице Лондона в укороченном стеганом пуховике ярко-красного цвета и черной мини-юбке. Завершили аутфит колготки в горошек.

Мы попросили стилиста Ольгу Трофимову прокомментировать выбор модницы. Имиджмейкер заметила, что образ получился оригинальным.

«Эмма Малинина показывает повседневный образ, но с изящными колготками в горох. Хотя в этом аутфите, исходя из занятости и возрастной категории жены музыканта, можно было бы вместо пуховика выбрать пальто. Чаще всего женщины элегантного возраста носят пальто, фасонов и фактур которых сегодня огромное множество. Но Эмма показывает нам, как в изящных колготках, лоферах и юбке выше колена с игривой маленькой черной сумкой сделать повседневный образ в молодежном стиле, используя яркий акцентный пуховик красного цвета еще и в такой модной фактуре — стеганый. Смотрится вполне оригинально, повседневно, ярко. Всем девушкам и женщинам подходит красный, только нужно умело подобрать свой оттенок. Если бы в этом образе вместо куртки было пальто, то аутфит стал бы элегантным, респектабельным, вкусным. Но так как здесь пуховик, он из элегантного становится ярким, динамичным, молодежным. Возможно, Эмма именно этого и добивалась, составляя этот аутфит», — заключила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.