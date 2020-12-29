«Совсем стыд потеряла!»: Клюкина смутила людей «голым» купальником с провокацией в области груди

В настоящий момент звезда «Холостяка» отдыхает на Сейшелах с мужем.

Участница двух сезонов шоу «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась с мужем отмечать Новый год на Сейшелы. Напомним, девушка узаконила свои отношения с топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым в сентябре прошлого года.

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В начале осени она расписалась с любимым в московском ЗАГСе, а через месяц устроила пышное торжество в Италии на территории роскошной виллы у озера Комо, которое еще называют «озером миллионеров».

Сейчас, на райских островах девушка пожаловалась, что ей не хватает новогодней атрибутики и зимнего ощущения праздника. И блеснула перед поклонниками отличной фигурой, обнародовав в личном блоге несколько снимков в купальниках. Один из них особенно привлек внимание пользователей.

Судя по всему, участница популярного шоу не подозревала, что его ткань несколько прозрачна. Но, возможно, ее это просто не смущало, ведь формы у несостоявшейся невесты Егора Крида и Ильи Глинникова действительно великолепные.

«Красоточка наша, секси бомбочка!», «Вау. Фигура зачетная», «Милаха какая эротичная», — написали ее поклонники в Сети.

Однако нашлись и те, кто осудил звезду за этот пляжный наряд. «Грудь всю видно! Это так надо?», «Совсем стыд потеряла! Купальник не могла понадежнее надеть», «Там в области груди нечто интересное», «Грудь прям видно-видно», — также отметились фолловеры.

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