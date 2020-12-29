Александр Ревва признался, что после съемок в «Бабушках легкого поведения» стал путать туалеты

По словам комика, в какой-то момент он понял, что пора возвращаться в реальность.

Юморист, музыкант и актер Александр Ревва в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что ему непросто дался процесс возвращения из своей роли после съемок в картине «Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители».

«Полтора месяца я проходил на каблуках и в коротких платьях. Однажды даже ошибся туалетом. В этот момент я понял, что пора возвращаться в реальность из своего образа». Александр Ревва

Как отметил актер, из-за пандемии у него почти не было в этом году новогодних корпоративов. Впрочем, сильно из-за этого он не переживает. Юморист активно снимался в фильмах. Кстати, не за горами выход на экраны картины «Прабабушка легкого поведения», где он сыграет роль престарелой Луизы Карловны.

Напомним, что первая часть фильма «Бабушки легкого поведения» вышла на экраны в 2017 году, а вторая — спустя два года. Александр Ревва блистательно исполнил роли бабушки Александры Павловны Фишман.

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