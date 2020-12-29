И приборы из серебра: Цыганова в кафтане с меховой оторочкой предстала за завтраком

Вика Цыганова счастливо живет со своим мужем Вадимом Цыгановым уже 30 лет. Детей пара не имеет. А проживают они за городом в роскошном доме из натурального деревянного бруса, выполненного в стиле русского терема. К слову, дизайном особняка занимался супруг певицы, учитывая образ своей возлюбленной.

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57-летняя звезда эстрады в начале 90-х громко появилась на российской сцене с песней «Балалайка зараза». И с тех пор придерживается созданного некогда имиджа, пропагандируя отечественные традиции. Ее наряды практически всегда напоминают народные и даже за стол в собственном доме она садится в облачении, сшитом по типу русского кафтана с меховой оторочкой.

В этом можно убедиться, заглянув в ее профиль в Instagram. Впрочем, наряд — не единственное, что притягивает внимание пользователей. На столе Цыгановых можно разглядеть посуду с росписью гжель и серебряные столовые приборы.

К слову, ранее своим завтраком на Бали похвасталась Маша Горбань, которая отведала с утра мюсли с малиной, а также тост с авокадо. А вот вечером она заказала в ресторане лобстеров.

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