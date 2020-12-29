В квартиру к Бари Алибасову ворвалась полиция после криков о помощи

В квартиру к продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову ворвалась полиция. Причем стражам правопорядка пришлось самим вскрывать дверь, потому что им никто не открывал. В то же время из квартиры раздавались крики о помощи.

Известно, что с Бари Алибасовым сейчас работают медики скорой помощи. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает. В то же время с большой долей вероятности можно утверждать, что продюсер находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Отметим, что PR-директор продюсера Вадим Горожанкин пока произошедшее никак не комментирует, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что Бари Алибасов регулярно попадает в различные переделки. В прошлом году всю страны впечатлила история с «Кротом», жидкостью, которую он выпил и едва остался жив. Кстати, не так давно продюсер развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В браке они были два года. Возможно, он несколько дней отмечал развод.

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