«Настоящая копия отца»: Андрей Разин нашел еще одного «сына» Александра Васильева

Как отметил продюсер, он обязательно расскажет о романе историка моды в Белоруссии.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram представил еще одного возможного «сына» Александра Васильева. Как известно, недавно рэпер Моргенштерн объявил себя наследником историка моды.

По словам Разина, ему неприятно, что музыкант «напрашивается в сыновья к великому законодателю моды и одному из самых модных ведущих программы «Модный приговор». Судя по всему, он считает, что они никакие не родственники.

«Но я считаю, что настоящий сын Александра Васильева — Андрей. Он намного красивее и настоящая копия отца. Когда-нибудь я вам поведаю о том, как он появился на свет и какой бурный роман был у Александра Васильева в Белоруссии». Андрей Разин

Ранее Александр Васильев рассказывал на съемках программы «Давай поженимся!» историю, как рэпер Моргенштерн появился на свет. По словам историка моды, рэпера он зачал на рассвете. Отсюда и такое необычное имя музыканта. Как известно, доброе утро с немецкого языка переводится как гутен морген.

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