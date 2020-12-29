Звезды из бумаги: Малахов показал картонных Баскова и Меладзе в студии «Прямого эфира»

Телеведущий проанонсировал свою программу, где герои Интернета встретятся с пенсионерами.

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram представил забавный ролик. На кадрах он находится в студии своей популярной программы «Прямой эфир». При этом можно увидеть, что в зале на местах «сидят» картонные певцы Николай Басков, Валерий Меладзе и некоторые другие звезды шоу-бизнеса. Как известно, из-за пандемии количество зрителей на ток-шоу ограничено. Малахов таким оригинальным образом решил проблему.

«Сегодня в финальной программе года: герои Интернета-2020 встречаются с пенсионерами. Смогут ли они найти общий язык? Даня Милохин, Артур Бабич, Аня Покров и Кира Колесников (21 миллион подписчиков) расскажут все!» Андрей Малахов

«Я сначала не поняла, почему зрители в зале без эмоций. Потом стало ясно, что это зрители из бумаги», «Звезды из бумаги. Круто», «Забавно, конечно, но хотелось бы видеть уже, наконец, живых людей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что программа «Прямой эфир» — одна из самых популярных на канале «Россия 1». У нее большая армия поклонников. Она идет в прайм-тайм.

Смотрите также: