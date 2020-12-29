«Идем вместе по жизни»: Эйвазов запечатлел постройневшую Нетребко в годовщину свадьбы

Анна Нетребко в этом году давала гастроли, много путешествовала, но при этом проводила дома времени больше, чем обычно. Благодаря карантину артистка смогла отдохнуть в Вене с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Обычно пара празднует Рождество и Новый год в США, но на этот раз они остались в Австрии. Супруги уже нарядили елку и украсили дом к праздникам.

А 29 декабря Нетребко и Эйвазов отмечают годовщину со дня свадьбы. Несколько лет назад оперная дива получила в подарок от избранника именную скамейку в Центральном парке в Нью-Йорке. Она была очень растрогана таким вниманием. На этот раз утро пары началось с поздравлений. Юсиф поделился кадром, сделанным во время застолья. Он позировал с женой, облаченной в юбку макси с цветочным принтом и лонгслив. Оперная дива подчеркнула постройневшую фигуру.

«5 лет свадьбы. 7 лет вместе. Идем вместе по жизни, взявшись за руки. Пусть так будет всегда. Люблю», — написал Эйвазов.

Также он опубликовал архивные фото, на которых его возлюбленная запечатлена во время свадьбы. Она была в пышном платье со шлейфом и с тонкой фатой.

Напомним, что Анна и Юсиф часто выступают на одной сцене. Оперная дива всегда поддерживает мужа, когда ему предстоит участвовать в премьере. Она сидит в зале и наблюдает за возлюбленным.

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