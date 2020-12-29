«Совсем без груди осталась»: Тодоренко смутила поклонников, примерив бикини без пуш-ап

Регина Тодоренко после того, как получила почетное третье место на «Ледниковом периоде», отправилась с двухлетним сыном Майклом отдыхать на Бали. Шоу оказалось для нее и некоторых других звезд несколько изматывающим и требующим подзарядки. Хотя никто из публичных личностей ни разу не пожалел о своем опыте.

Ранее мы писали, что Ольга Кузьмина, победительница проекта, сломала ребро во время тренировок, но стойко дошла до финала, превозмогая боль. Сразу по окончании проекта отправилась поправлять здоровье в подмосковный санаторий Ирина Пегова, улетела на Мальдивы Ольга Бузова, ну а Регина остановила свой выбор на Индонезии.

Фолловеры артистки, увидев в социальных сетях ее снимки в нюдовом биники без пуш-ап, были просто обескуражены. Звезда похудела невероятно! Купальник буквально висел в тех местах, где ранее были женственные формы.

«После «Ледникового периода» совсем без груди осталась», «Божечки, что же вы все так отощали. У Бузовой вон тоже кожа да кости остались», «Ой, нужно срочно худеть!», «Ветер такую сдует, запросто», «Нереальная тростиночка стала», — отметились в Сети фолловеры.

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