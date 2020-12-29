«Как будет кольцо на пальце, так сразу»: Аделина Сотникова высказалась о личной жизни

Фигуристка Аделина Сотникова заявила, что в Новом году она хочет верить в первую очередь в чудо, а не в принца на белом коне. По ее словам, главное желание, чтобы все в этом мире стало у людей нормально.

«Принц? Я этих секретов не открываю. Это личное, а личное я никогда нигде не публикую. Как оно будет в будущем, не знаю. Как жизнь покажет. Как кольцо будет на пальце, так сразу».

Аделина Сотникова

Как отметила олимпийская чемпионка Сочи, Новый год она уже по давней и сложившейся традиции отметит с семьей. В то же время она хочет и путешествовать, так как еще много где не была. В Новом году ей хочется хорошего настроения и побольше волшебства, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что Аделина Сотникова из-за многочисленных травм завершила профессиональную карьеру около года назад. Сейчас ей 24 года. Замужем она пока ни разу не была. Свободное время старается уделять самым близким людям — маме и родной сестре.

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