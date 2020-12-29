Советский винтаж в деле: Рудковская запечатлелась с Бузовой на фоне ковра, примерив цветастый халатик

Звезды вместе с Киркоровым и Манукяном снялись в одном клипе.

Ольга Бузова вместе со своим парнем Давой выпустила совместный клип на песню «Снежинки». Звездная пара пригласила поучаствовать в нем Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую с сыном Сашей, Марину Федункив и Надю Сысоеву.

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В ролике показана небогатая российская семья «с района». Филипп Бедросович играет отца героини Ольги Бузовой, а жена Евгения Плющенко – ее мать. Звезды перевоплотились в пролетариев, примерив соответствующие наряды: бывший муж Примадонны облачился в вытянутую тельняшку и трико, а его кинородственницы предстали в цветастых дешевых халатах и тапках.

Фотографиями со съемочного процесса поделилась в личном блоге Яна Рудковская. Она запечатлелась на фоне ковра с ведущей «Дома-2», кономужем и сыном, повеселив тем самым многих своих поклонников.

«Не ожидали вас увидеть в таком виде», «Это реально смешно», «Ой, держите меня! Я сейчас упаду со смеха!», «Ахаха, Яночка, ну и чувство юмора у вас», — отметились пользователи Сети в комментариях.

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