«Люблю»: Нетребко предстала в жемчужном платье со шлейфом и поздравила мужа с деревянной свадьбой

Анна и Юсиф Эйвазов счастливы в браке уже пять лет.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились 29 декабря 2015 года в Вене. В этот день оперная дива примерила особенный наряд — жемчужное платье-бюстье, сшитое на заказ российским дизайнером Ириной Витязь. Голову певицы украшала тиара Chopard стоимостью около миллиона евро.

Свидетелем на бракосочетании артистов выступил Филипп Киркоров. А торжество состоялось во дворце Кобург. В день своей деревянной свадьбы Анна Нетребко решила вспомнить, как это было. Звезда обнародовала в личном блоге видео прошедшего торжества, блистая в подвенечном наряде со шлейфом.

«Пять лет. Полет проходит прекрасно. Люблю тебя, Юсиф», — подписала она кадры.

Напомним, что на свадьбе оперных музыкантов присутствовал и сын Анны Тьяго. Мальчик был рожден в 2008 году в отношениях с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Однако до похода в ЗАГС дело так и не дошло.

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