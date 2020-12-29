«Уф, это коленки всплыли?»: Чехова устроила кокетливые игры в пенной ванне

Анфиса Чехова не зря носит статус одной из самых сексуальных женщин в России. Телеведущая прекрасно знает, что будоражит умы мужчин и с удовольствием поддерживает этот имидж, то и дело подливая масла в огонь игривыми видео и фото в личном блоге.

На последних кадрах она и вовсе предстает в теплой домашней ванне, скрывая наготу под пеной. Звезда позировала, кокетливо играя глазами и двигаясь в такт мелодии.

«Анфиса, что вы с людьми делаете! Мне интересно, останутся ли выжившие после этого видео», «Вау! И грудь погладила! Я просто глазам своим не верю», «Пошло и вульгарно», «Очень красиво! Недаром некоторых клав забомбило!!!», «Уф, это коленки или не коленки всплыли?» — прокомментировали пользователи Сети.

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