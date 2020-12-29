«Что сказать?! Богиня»: Пегова в купальнике смело оголилась на Кипре

42-летняя Ирина Пегова вместе с профессиональным фигуристом Алексеем Тихоновым принимала участие в программе «Ледниковый период». За время тренировок актриса заметно сбросила в весе. Об этом говорил и историк моды Александр Васильев. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что похудеть Ирине удалось и благодаря бальным танцам.

На одной из фан-страничек актрисы появилось ее памятное летнее фото, которое сама Пегова ранее публиковала в личном профиле. Звезда кино предстала на роскошной яхте с шиком отдохнув на Кипре. Экс-супруга Дмитрия Орлова примерила цветочный купальник, который едва ли мог скрыть пышных форм актрисы. Поклонники залюбовались ее красивым декольте и подтянутой фигурой. Выглядит Ирина просто восхитительно.

«Ирунчик, вы нас засмущали!!», «Тело богини и взгляд тигрицы», «Очень и очень хороша!!», «Что сказать?! Богиня», «Самая лучшая и любимая!!», «Великолепная, как вам идет такой отдых», «Шикарно», «Мда, красиво жить не запретишь!!», «Умеют же отдыхать!!», «На себе не экономят», «Дорого-богато», «Красотка, умничка», «Фигурка отпад», «Какая у вас шикарная грудь», -пишут фолловеры.

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