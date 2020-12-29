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«Не представлял, что рядом с папой кто-то будет»: Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик

Максим лишь с годами смог подружиться с третьей женой отца.

«Не представлял, что рядом с папой кто-то будет»: Виторган объяснил, почему его сын не общался с Млодик
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Globallookpress.com

Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его сын Максим от брака с актрисой Аллой Балтер, которая умерла от рака в 2000 году, не принял поначалу его третью жену Ирину Млодик.

Эммануил и Максим Виторганы
Эммануил и Максим Виторганы. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Был такой период после смерти второй жены Аллы Балтер… Я в доме вырывал телефон, чтобы Максим не мог до меня дозвониться. Это понятно почему. У нас с Аллой была такая теплая и жизнелюбивая связь. Мне не было смысла оставаться без нее на этой земле. А потом я встретился с молодой женщиной. У Ирочки была своя любовь в это время. Но вот это соучастие в моей жизни… Она присылала машину за мной, потому что сам я не езжу за рулем. Мы много общались».

Эммануил Виторган

Как отметил актер, его с Балтер сын Максим был против этого брака. «Он хотел, чтобы я хранил верность маме. Многие друзья были против. Перестали даже со мной общаться. Максим обожал маму. Не представлял, что рядом с его папой будет кто-то находиться. Но прошло время и сегодня они общаются с Ириной даже больше, чем я с Максимом. Он повзрослел», — заметил актер.

Эммануил Виторган снялся за свою карьеру в более чем ста картинах. Он народный артист Российской Федерации.

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Алла БалтерИрина МлодикМаксим ВиторганПрограмма "Судьба человека"Эммануил Виторган