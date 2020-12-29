«Я знаю, что она сильно болеет»: Эммануил Виторган рассказал о состоянии Маргариты Тереховой

Звезды много лет назад снимались в известных картинах и симпатизировали друг другу.

Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о состоянии актрисы Маргариты Тереховой. Вместе они снимались в нескольких известных картинах и между ними были очень теплые чувства.

«Удивительная актриса и человек потрясающий. Я ее обожал. Если бы не Аллочка, то я бы обязательно ухаживал за ней. Она просто чудо. О ней можно говорить только высокими словами. Она профессионал, человек, очень заботливая. Очень общительный человек. Никогда не врет».

Эммануил Виторган

Как отметил актер, ему известно о сегодняшнем состоянии актрисы. «Я знаю, что она сильно болеет. К сожалению, огромному. Она не хочет, чтобы с ней кто-то общался. Я пытался связаться. Спрашивал: «Может, помощь нужна?». Нет. Она вообще гордый человек. Удивительная женщина», — сказал актер.

Маргарита Терехова — народная артистка. Сейчас ей 78 лет. В середине двухтысячных годов у нее начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Она уже несколько лет не может самостоятельно передвигаться.

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