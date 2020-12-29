«Она никогда меня не ревновала»: Виторган признался, что не смог сохранить верность Балтер

Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что регулярно изменял своей второй жене, актрисе Алле Балтер, с которой он был вместе вплоть до 2000 года. Избранница артиста ушла из жизни после долгой борьбы с онкозаболеванием.

«Конечно. Все в жизни бывает. Я это объяснил своим пребыванием вне дома. Спасибо тем, с кем я встречался». Эммануил Виторган

Как отметил актер, жена догадывалась, что он ей регулярно изменял. «Зная меня, как мужчину по отношению к женщине… Она и это перетерпела. Я не боялся ее потерять. Даже мысли такой не могло быть, что Аллочка может уйти. Мы так тепло общались. Просто не было причин, чтобы возникла эта мысль. Она — умница неимоверная. Аллочка бы просто поняла, почему это происходит. Она никогда меня не ревновала к актрисам. Если бы ей что-то сказали про меня, то она бы ответила: «Врут!» — заметил Эммануил Виторган.

Эммануил Виторган снялся за свою карьеру в более чем ста картинах. Он народный артист Российской Федерации. От разных браков у него четверо детей.

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