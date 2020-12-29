«Затмила формами Седокову!»: Михеева в секси боди с летящим шлейфом устроила дефиле на крышах Москвы

Ни для кого не секрет, что уходящий год стал настоящим испытанием для многих. Чтобы правильно попрощаться с ним, дизайнеры рекомендовали необычный способ: украсить новогоднюю елочку игрушками с изображением коронавируса или куклами в масках. От такого предложения пришли в ужас ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина.

Алла Михеева выбрала другой вариант сказать 2020-му «до свидания», и он намного изысканнее. Блондинка примерила белоснежное секси боди с летящим мятным шлейфом из фатина и прошлась по крышам Москвы.

«Иду в новый 2021 год!» — подписала девушка обнародованное видео с дефиле в социальных сетях.

Неизвестно, как воспринял этот акт год уходящий и год новый, но фолловерам звезды он явно понравился. Особенно взбудоражилась мужская аудитория.

«Неприкрытая сексуальность», «Как же похорошела Москва в последнее время! Такие шикарные девушки по ней стали ходить!», «Стиль, страсть, великолепие!», «Какая же красивая! Дай бог тебе мужа богатого!», «Шикарные формы, все великолепно — и грудь, и бедра, и ноги», «Затмила формами Седокову!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, ранее мы писали об Анне Седоковой, которая возмутила фанатов снимков в черном боди и чулках. Некоторые люди сочли, что певице стоило немного похудеть. Впрочем, верные поклонники артистки уверены, что из любимица выглядит великолепно.

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