«Долгие годы не встречались»: Виторган объяснил, почему десятки лет не общался со старшей дочерью

Как отметил актер, он был вынужден со второй женой, актрисой Аллой Балтер, уехать из Ленинграда в Москву.

Актер Эммануил Виторган в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему несколько десятков лет не общался со своей старшей дочерью Ксенией. Она родилась в его первом браке с актрисой Тамарой Румянцевой.

«Первая жена, когда узнала о моем романе с Аллой Балтер, сказала, что дочь жутко и болезненно реагирует на все это. Я был вынужден уехать из Ленинграда. Аллочка поняла мгновенно. Мое общение с дочерью было запрещено. Как я не пытался и не просил погулять с ребенком — этого не было».

Эммануил Виторган

Как отметил актер, общение с дочкой было закончено. «Долгие годы мы не встречались. Аллочка настороженно относилась к моему взаимодействию с бывшей семьей. Потом ее не стало. Третья жена Ирина возродила нашу семью. С дочкой мы через десятки лет встретились. У нее было уже трое детей. Это был такой подарок. Они тогда жили на Валааме. Мы встречались. Потом они приехали к нам в Москву. Дочь не носила мою фамилию. Была другая жизнь, поэтому я о дочке, честно сказать, позабыл. Потом Максим, мой сын от второго брака, пообщался с ней. Возил ее везде, когда она приехала в Москву», — заметил актер.

Эммануил Виторган снялся за свою карьеру в более чем ста картинах. Он народный артист Российской Федерации.

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