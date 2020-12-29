«Я не мог дышать»: Эммануил Виторган вспомнил, как бросил первую жену и дочь ради Аллы Балтер

«Мы встретились в театре. Это все происходило в Ленинграде тогда, в Театре Ленинского комсомола. Мы играли любовную пару в одном из спектаклей. Она была необычайно красивой. Я был женат. У нас с женой Тамарой был ребенок, дочь. Мы были с Тамарой на тот момент вместе шесть или семь лет. Алла была замужем за вратарем футбольной команды. У меня не было причины сказать жене, что я не могу больше жить с ней. Это было мучительно и неимоверно грустно».