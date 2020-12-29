«Самый вкусный в мире! Фантастика!»: Горбань похвасталась своим изысканным завтраком на Бали

Мария Горбань в настоящий момент отдыхает на Бали. Девушка довольна всем: ее устраивает сервис, природа, уровень развлечений и даже еда. В личном блоге звезда «Кухни» рассказала, что постоянно здесь ест, уж больно блюда хороши. Как они выглядят, актриса регулярно показывает своим поклонникам в личном блоге.

Один из дней на райском острове девушка начала, отведав тост с авокадо, а также гранолу с молоком и крупной малиной.

«Самый вкусный в мире завтрак! Фантастика!» — похвасталась перед фолловерами Маша.

А вечером ее ждал ужин при свечах, коронным блюдом которого стал лобстер.

«Это что-то!» — опять не сдержалась Горбань.

Ну и, конечно, весь день на курорте «киножена» Дмитрия Нагиева потягивает свежайшее кокосовое молоко прямо из ореха.

Ранее свой завтрак в отпуске демонстрировала почитателям Ирина Пегова. Звезда отведала икры из грибов, йогурт и хлеб из пяти злаков.

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