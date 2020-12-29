«Он был серб или хорват»: Анфиса Чехова вспомнила, как отшила иностранца после первого свидания

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова пообщалась в сторис Instagram со своими поклонниками. Один из них спросил ее о первом свидании.

«Кажется, это было в 1995 году с красивым парнем. Он был серб или хорват. Учился во ВГИКе. У нас случился первый поцелуй. И я почему-то испугалась, что надо двигаться куда-то дальше. Я наврала ему, что со всеми парнями, с которыми я начинаю встречаться, случается что-то плохое. Один под трамвай попал, другой из окна выпал. Парня, естественно, как ветром сдуло. Так что я придумала способ, как отделаться от парня за пять минут».

Анфиса Чехова

Напомним, что в 2009 году у Анфисы Чеховой случился яркий роман с актером Гурабом Баблишвили. В итоге через три года на свет появился их общий сын Соломон.

Счастье звезды, к сожалению, было недолгим. В 2015 году они сыграли свадьбу, но уже через два года развелись. Заметим, что Анфиса Чехова — большая любительница йоги. Она не раз говорила, что много общается с кришнаитами.

Смотрите также: