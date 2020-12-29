«Ольга, вас любят!»: из «Вечернего Урганта» вырезали пение Бузовой, хотя певица очень старалась

Алла Михеева провела «Острый репортаж» для программы «Вечерний Ургант», пообщавшись с артистами, которые выступили на шоу «SnowПати 2020–2021». В их числе оказались Niletto, Дава и Ольга Бузова.

Общение с ней блондинка начала с комплиментов: «Ольга, вас очень любят!» «Я знаю. Я вас тоже очень люблю!» — ответила ей артистка и изобразила пальцами рук сердечко. После нескольких лестных слов в адрес собеседницы, соведущая Ивана Урганта попросила Бузову поздравить зрителей с Новым годом своей песней.

«Вы уверены, что песней? Точно? И вы это не вырежете?» — задала кучу уточняющих вопросов растроганная певица.

Алла заверила, что монтажер не станет трогать ее вокал. Увы, но Михеева не сдержала свое слово, сразу после обещаний ведущей Первого канала показали участницу «Ледникового периода», открывшую рот для пения, но тут же кадр оборвался и последовал следующий сюжет.

Ранее мы писали о парне Ольги Бузовой Даве, из-за которого огорчился певец Niletto. Ведущая «Острого репортажа» заявила, что Данил Прытков всего лишь «номер два» по сравнению с рэпером.

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