«Вся палитра драгоценных камней»: Хромченко назвала альтернативные черному цвета брючного костюма

Ведущая программы «Модный приговор» показала в качестве примера один из образов.

Признанный эксперт в мире моды и стиля, соведущая Александра Васильева и Надежды Бабкиной в программе «Модный приговор», Эвелина Хромченко не скупится на уместные советы. Фэшн-критик часто обращает внимание модниц на актуальные тенденции, а также стремится, чтобы у телезрительниц не скапливалась масса устаревших фасонов или одинаковых вещей.

Одним из таких является классический черный брючный костюм. «Когда женщина начинает искать себе какую-то альтернативу черному костюму, она понимает, что воображение закончилось. Идет в магазин и вновь покупает черный», — разводит руками стилист.

Хромченко назвала цвета, которые помогут составить альтернативу черному. На шоу «Модный приговор» героиню переодели в брючный комплект баклажанового колора. И Эвелина заметила:

«Вам в помощь вся палитра драгоценных камней, и я совершенно уверена в том, что подобный, баклажанового цвета вариант, очень напоминающий и драгоценную палитру, тоже заменит для вас черный смокинг», — подчеркнула Хромченко.

Таким образом, стилист рекомендует не зацикливаться на черном, ведь цветовая палитра гораздо богаче монохрома.

Смотрите также