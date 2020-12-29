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Навести красоту: беременная Топурия позировала перед зеркалом в шелковом пеньюаре

Певица предстала в домашнем образе и без макияжа.

Навести красоту: беременная Топурия позировала перед зеркалом в шелковом пеньюаре
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

У 34-летней Кети Топурии в этом году произошло несколько знаменательных событий в личной жизни. Солистка группы «А-Студио» получила предложение руки и сердца от возлюбленного Льва Деньгова, которому вот-вот подарит наследника (или наследницу — девушка пока не раскрыла пол ребенка).

Более того, втайне от всех пара побывала в ЗАГСе и оформила свои отношения официально. Пышная церемония, обещает Топурия, будет впереди, после того, как ребенок появится на свет.

А пока певица пребывает в счастливом ожидании. Девушка уже на последнем месяце, и все приготовления к появлению нового члена семьи завершены, приданое куплено, коляска подготовлена.

Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Самое время позаботиться о себе и навести красоту. Топурия предстала перед зеркалом в домашнем образе — без макияжа, в шелковом пеньюаре и с баночкой крема в руках.

Напомним, для Топурии брак с Деньговым стал вторым. От отношений с бизнесменом Львом Гейхманом девушка воспитывает пятилетнюю дочку Оливию.

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