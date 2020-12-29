«Второй после Давы? В чем?»: Niletto обиделся на Михееву за сравнение с парнем Бузовой

Алла Михеева в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале не на шутку огорчила музыканта Даниила Прыткова (Niletto) своими не совсем тактичными вопросами. Блондинка со свойственной ей непосредственностью заявила, что автор «Любимки» для нее «номер два», а вот «номером один» она считает рэпера Давида Манукяна.

«Niletto! Ты второй после Давы в этом году!» — воскликнула она, увидев артиста. Тот опешил. «Второй после Давы? В чем?» — удивился он. «Ну как? По жизни! Дава первый по жизни, а ты второй», — заявила блондинка. «Кто так сказал? Я так не говорил», — с мрачным видом ответил Даня.

В этот момент как раз мимо них проходил парень Ольги Бузовой, Алла сразу же остановила его и просила у блогера, кто из них круче. Тот сходу ответил, указывая на Niletto: «Он!» Однако настроение у парня явно было испорчено. «Предлагаю вам остаться и поговорить», — резюмировал беседу Данил Прытков.

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