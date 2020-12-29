«Недоговоренность сторон»: Ковальчук объяснила, почему ее не будет в третьем сезоне «Крепостной»

По словам актрисы, от съемок она не отказывалась.

Актриса Екатерина Ковальчук, которой некоторые приписывают роман с юмористом Гариком Харламовым, в Instagram пояснила, почему ее не будет в третьем сезоне популярного украинского сериала «Крепостная». Вместо нее на главную роль, как выяснилось, взяли звезду «Серебряных коньков» Соню Присс.

«Я не отказывалась от съемок. Наоборот, очень хотела подарить вам продолжение истории Катерины. Но помимо моего желания есть много других факторов, которые воспрепятствовали этому. К моему большому сожалению к такому результату привела недоговоренность сторон, а не мое личное «нежелание». Екатерина Ковальчук

Как заметила Ковальчук, дело вовсе не в политике, как некоторые успели подумать. Якобы она была в Крыму и поэтому ее заменили. По словам актрисы, на полуостров она никогда не ездила. Также она пожелала удачи звезде «Серебряных коньков» Софье Присс, которая исполнит ее роль.

Сериал «Крепостная» — костюмированная телевизионная драма. Премьера состоялась в феврале 2019 года на украинском канале СТБ. Сейчас активно идут съемки третьего и четвертого сезона. Их покажут на телеэкранах в 2021 году.

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