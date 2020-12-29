Огромная и красивая: Савельева показала, какую елочку они с сыном Леоном нарядили

Певица смогла вместить в фотообъектив пушистую красавицу целиком только лежа на полу.

Совсем скоро счет до Нового года пойдет на часы, остаются последние и главные приготовления к празднику – составление меню и упаковка подарков. Этим сейчас заняты многие звездные хозяйки, но кто-то даже уже распаковывает сюрпризы. Например, Ляйсан Утяшева не удержалась и вскрыла заветный презент от Dior.

А в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова нарядили елочку. Главный символ Нового года у звезд получился невероятно высоким и роскошным. Савельевой даже пришлось постараться, чтобы снять целиком это красивое чудо:

«Только лежа на полу я могу захватить нашу елку целиком. Поэтому я специально легла для того, чтобы вам показать», — посмеялась артистка.

«Нравится вам наша елочка», — вопрошает девушка подписчиков. Наряжали пушистую красоту всей семьей, с участием первенца Савельевой от Сафонова, полуторагодовалого малыша Леона.

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