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«Все, что имеет отношение к подростку»: Васильев рассказал, как одеваться женщине после 40 лет

Историк моды обратил внимание на конкретный цвет в одежде.

«Все, что имеет отношение к подростку»: Васильев рассказал, как одеваться женщине после 40 лет
Александр Васильев. Кадр из шоу "Модный приговор" / Первый канал

Телеведущий, историк моды Александр Васильев активно ведет микроблог в Instagram. Там эксперт программы «Модный приговор» регулярно общается с подписчиками, а также не скупится на советы относительно модных тенденций и правил.

Например, недавно Васильев рассказал, как правильно выбирать дамскую сумочку. А на этот раз историк моды ответил на вопрос подписчицы о том, какие вещи из гардероба нужно исключить женщине в возрасте от 40 лет.

«Все то, что имеет отношение к подростку, — предостерег Васильев. И добавил: «Ну, например, розовый цвет девочки до 11 лет».

 

По мнению телеведущего, такой оттенок будет создавать инфантильный образ. Поэтому женщине на пятом десятке следует более кропотливо подходить к построению своего стиля.

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