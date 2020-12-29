«Снегурочка!»: Михеева предстала у Урганта в белоснежном кукольном платье из летящего фатина

В преддверии Нового года Алла Михеева решила предстать в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале в аутентичном образе.

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Блондинка примерила кукольное платье из летящего белоснежного фатина с английским воротником, который украшала рюша. Пышность юбке придавали многочисленные воланы. Тонкую талию девушка подчеркнула серебристым мерцающим ремнем, с которым в пандане шли изящные туфельки на шпильке с узким мысом.

«Снегурочка!» — восхитился Иван Ургант, увидев Аллу в студии.

«Какая миленькая!», «Принцесса из волшебной сказки», «Сама нежность и очарование!», «Точно Снегурочка! Самая лучшая! Где твой Дед Мороз? Если нет, я буду им!» — прокомментировали образ ведущей ее фолловеры в Сети.

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