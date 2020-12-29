Новогодний образ от Амелии: Юлия Ковальчук показала, как дочка наряжает ее к празднику

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков вместе уже много лет. Их свадьба состоялась в 2013 года, а счастливыми родителями дочурки Амелии они стали три года назад. Звезды не стремятся афишировать семейную жизнь и тщательно скрывают наследницу от посторонних глаз.

Но изредка малышка Амелия попадает в кадр. Как на этот раз, когда Ковальчук показала, как трехлетняя доченька украшает ее к празднику.

«Доча, ты собрала меня на Новый год? И бусики, и крестик, и макияж! Ах, зайка, как красиво!», — впечатлилась звездная мама.

В кадре виднеются ручки малышки, девочка старается, чтобы мама была еще красивее к празднику, и украшает ее.

«Амелия создала мне неповторимый новогодний образ», — похвасталась Ковальчук.

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