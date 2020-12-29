Огромный Щелкунчик и 4-метровая елка: как звезды готовятся к Новому году
Видео
Короны, перья и бахрома: в чем встречать 2021 год
Видео

Новогодний образ от Амелии: Юлия Ковальчук показала, как дочка наряжает ее к празднику

Трехлетняя наследница певицы от Алексея Чумакова сделала маме макияж и украсила бусами.

Новогодний образ от Амелии: Юлия Ковальчук показала, как дочка наряжает ее к празднику
Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков вместе уже много лет. Их свадьба состоялась в 2013 года, а счастливыми родителями дочурки Амелии они стали три года назад. Звезды не стремятся афишировать семейную жизнь и тщательно скрывают наследницу от посторонних глаз.

Но изредка малышка Амелия попадает в кадр. Как на этот раз, когда Ковальчук показала, как трехлетняя доченька украшает ее к празднику.

«Доча, ты собрала меня на Новый год? И бусики, и крестик, и макияж!

Ах, зайка, как красиво!», — впечатлилась звездная мама.

 

В кадре виднеются ручки малышки, девочка старается, чтобы мама была еще красивее к празднику, и украшает ее.

«Амелия создала мне неповторимый новогодний образ», — похвасталась Ковальчук.

Смотрите также

Тэги

Амелия Чумаковадети звездКовальчук новостиКовальчук Юлияновогодний нарядНовый годЮлия КовальчукЮлия Ковальчук последние новости