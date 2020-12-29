«Кошмар перед Рождеством»: Водонаева в черном платье из пайеток нарядила елочку

38-летняя Алена Водонаева прославилась благодаря телепроекту «Дом-2», который, к слову, в этом году канал ТНТ закрыл. Девушка была в так называемом «золотом составе» участников и запомнилась своим непростым характером и категоричными заявлениями. И покинув реалити, Водонаева продолжила пользоваться популярностью у публики, имея к сегодняшнему дню уже внушительную армию поклонников.

С приближением Нового года Водонаева поспешила нарядить елочку. Но, как и полагается эпатажной и скандальной диве, сделала это по-своему. Она нарядилась в «мрачный» наряд – черное платье из пайеток, нанесла темную помаду и под атмосферную мелодию нарядила лесную красавицу.

«Кошмар перед Рождеством», — подписала видео Водонаева.

Хотя ничего «кошмарного» в самой елочке не наблюдается – девушка выбрала для украшения пушистого символа Нового года вполне традиционные игрушки.

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